Schwerer Unfall bei Spiegelberg: Motorradfahrer verliert in Kurve Kontrolle – 53-Jähriger schwer verletzt

1 Vermutlich war nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall (Symbolfoto). Foto: imago images/McPHOTO

Ein Motorradfahrer ist bei Spiegelberg in einer Linkskurve von der L1117 abgekommen und schwer verletzt worden. Ursache war vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit.











Link kopiert



Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend auf der Landesstraße 1117 zwischen Jux und Nassach (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt worden. Der 53-Jährige kam nach Angaben der Polizei gegen 18.35 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte im Grünstreifen. Vermutlich war nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall.