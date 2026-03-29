1 Die Straße zwischen Schönaich und Waldenbuch musste am Sonntag voll gesperrt werden. Foto: imago images/Fotostand

Ein Honda-Fahrer übersieht gegen 17 Uhr vor Schönaich beim Abbiegen einen Mercedes. Die Unfallfolgen sind verheerend.











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Drei Menschen sind bei einem Unfall bei Schönaich am Sonntag gegen 17 Uhr schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit. Ein Honda-Fahrer wollte von Waldenbuch kommend kurz vor Schönaich nach links in Richtung Neuweiler abbiegen, dabei übersah er einen entgegen kommenden Mercedes. Die beiden Autos prallten frontal zusammen. Die beiden Insassen des Honda wurden dabei schwer verletzt, ebenso ein Beifahrer im Mercedes. Der Fahrer und ein dritter Beifahrer im Mercedes wurden leicht verletzt.