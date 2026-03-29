Schwerer Unfall bei Schönaich: 94-Jährige stirbt nach Unfall bei Schönaich

1 Die Straße zwischen Schönaich und Waldenbuch musste am Sonntag voll gesperrt werden. Foto: SDMG

Ein Honda-Fahrer übersieht am Sonntag gegen 17 Uhr vor Schönaich beim Abbiegen einen Mercedes. Die Unfallfolgen sind verheerend.











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Furchtbares Ende einer Autofahrt: Nach einem schweren Unfall in Schönaich ist eine 94-Jährige Frau noch am Sonntag in einem Krankenhaus gestorben. Der Unfall hatte sich am Sonntag gegen 17 Uhr ereignet, teilt die Polizei mit. Ein 92-jähriger Honda-Fahrer wollte von Neuweiler kommend nach links Richtung Schönaich abbiegen, dabei übersah er einen entgegen kommenden Mercedes. Die beiden Autos prallten frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Honda gedreht, der Mercedes wurde von der Fahrbahn nach links abgewiesen, wo er an einem Erdwall auf die rechte Fahrzeugseite kippte. Der 92 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die 94-Jährige Beifahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später verstarb. Der 49-jährige Mercedes-Fahrer und ein 13 Jahre altes Mädchen erlitten leichte Verletzungen, eine 73-jährige Beifahrerin im Mercedes wurde schwer verletzt.