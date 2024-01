Schwerer Unfall bei Markgröningen: Spurwechsel zu spät bemerkt

1 Der Audi kam auf der Gegenfahrbahn zum stehen. Der Fahrer des Mercedes wurde von der Feuerwehr befreit. (Symbolbild) Foto: KS-Images.de//Andreas Rometsch

Ein Audi und ein BMW sind zwischen Markgröningen und Asperg zusammengestoßen. Ein 64-Jährige hatte nach links zur Orthopädischen Klinik abbiegen wollen, das bemerkte ein nachfolgender 43-Jähriger allerdings zu spät.











Zwei Männer und ein Kind sind am Dienstagnachmittag bei einem Unfall zwischen Markgröningen und Asperg verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 64-Jähriger gegen 15.40 Uhr mit seinem Audi auf Höhe der Einmündung zum Kurt-Lindemann-Weg auf die Linksabbiegespur wechseln wollen, was ein hinter ihm fahrender 43-Jähriger in seinem BMW übersah. Der Zusammenstoß war so heftig, dass sich der Audi um 180 Grad drehte, ehe er auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam.