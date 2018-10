Schwerer Unfall bei Leutenbach Autofahrerin stößt frontal in Betonmischer und wird eingeklemmt

Von red 31. Oktober 2018 - 20:13 Uhr

Die Autofahrerin musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag bei Leutenbach ereignet. Dort stieß eine Autofahrerin frontal in einen Betonmischer. Sie wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Leutenbach - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L1127 bei Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) hat sich eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Nach ersten Informationen der Polizei stieß die Frau, die in Richtung Winnenden unterwegs war, auf der Gegenspur frontal in einen Betonmischer. Dabei wurde sie in ihrem Auto eingeklemmt.

Die schwer verletzte Autofahrerin musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Auch der Fahrer des Betonmischers wurde bei dem Unfall verletzt. Wieso die Frau auf die Gegenfahrbahn geriet, ist bislang noch nicht bekannt. Die Landesstraße 1127 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.