Schwerer Unfall bei Herrenberg: BMW überschlägt sich und landet im Wald

Schwerer Unfall am Sonntagmorgen: Der BMW überschlug sich mehrfach und landete schließlich im Wald. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Ein 24-Jähriger kommt am Sonntagmorgen mit seinem BMW X4 in einer Linkskurve von der Straße ab, überschlägt sich mit dem Auto mehrfach und landet schließlich im Wald.











Das Auto ein Totalschaden und der Führerschein beschlagnahmt: Dieser Sonntagmorgen begann denkbar schlecht für einen 24-Jährigen, der zwischen Herrenberg und Oberjettingen (Kreis Böblingen) an einem schweren Unfall beteiligt war. Wie die Polizei berichtet, kam der Fahrer gegen 7 Uhr mit seinem BMW X4 in Richtung Oberjettingen fahrend in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam dann auf der Seite liegend in einem Waldstück zum Stillstand.