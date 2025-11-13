Schwerer Unfall bei Deckenpfronn: Auto kracht frontal in Gegenverkehr – 18-Jährige in Auto eingeklemmt

Bei Deckenpfronn (Kreis Böblingen) sind am Donnerstag zwei Frauen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen war eine 77-Jährige in den Gegenverkehr geraten.
Bei Deckenpfronn im Kreis Böblingen ist am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall passiert. Nach ersten Informationen der Polizei war gegen 16 Uhr eine 77-Jährige mit ihrem Mercedes in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Auto einer 18-Jährigen zusammengestoßen. Zuvor war sie offenbar aus Richtung Gärtringen gekommen.