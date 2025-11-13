Schwerer Unfall bei Deckenpfronn: Auto kracht frontal in Gegenverkehr – 18-Jährige in Auto eingeklemmt

Bei Deckenpfronn (Kreis Böblingen) sind am Donnerstag zwei Frauen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen war eine 77-Jährige in den Gegenverkehr geraten.

Bei Deckenpfronn im Kreis Böblingen ist am Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall passiert. Nach ersten Informationen der Polizei war gegen 16 Uhr eine 77-Jährige mit ihrem Mercedes in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Auto einer 18-Jährigen zusammengestoßen. Zuvor war sie offenbar aus Richtung Gärtringen gekommen.

Wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion sagt, wurden beide Frauen bei dem Unfall schwer verletzt. Der Zusammenstoß passierte demnach nördlich von Deckenpfronn auf der Kreisstraße 1075, zwischen den Brücken des Schafweg und der Weißenberger Allee. Die beiden beteiligten Fahrzeuge schleuderten nach dem Unfall in den Grünstreifen und blieben dort liegen.

Neben Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückte auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle aus. Ein Rettungshubschrauber rückte ebenfalls vorsorglich an, kam letztendlich aber nicht zum Einsatz. Stattdessen wurde die 77-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen.

Ein Rettungshubschrauber musste letzten Endes nicht eingreifen. Foto: SDMG

18-Jährige schwer verletzt in Auto eingeklemmt

Die 18-Jährige dagegen wurde in ihrem Mercedes eingeklemmt und musste zunächst von der Feuerwehr mit schweren Werkzeugen befreit werden. Im Anschluss wurde sie ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.

An beiden Autos war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, die Polizei schätzt die Summe auf etwa 30.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Die Straße war für etwa vier Stunden gesperrt, erst um 20 Uhr war die Kreisstraße wieder frei.