Schwerer Unfall bei Backnang: Fußgänger auf der B14 von Auto erfasst – Rettungshubschrauber im Einsatz
Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht (Symbolfoto). Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein 61-jähriger Mann wird am Mittwochmorgen beim Überqueren der B14 bei Backnang von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber fliegt ihn ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist ein 61-jähriger Fußgänger so schwer verletzt worden, dass ein Rettungshubschrauber ihn ins Krankenhaus bringen musste. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann gegen 6.20 Uhr die B14 zwischen Strümpfelbach und Oppenweiler überqueren, als ihn ein Audi eines 46-Jährigen, der aus Richtung Strümpfelbach kam, frontal erfasste.

 

Nach ersten Erkenntnissen betrat der 61-jährige Fußgänger die Fahrbahn offenbar unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten. Er wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro.

Die Verkehrspolizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904/94260 bei der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst zu melden.

 