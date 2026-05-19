Schwerer Unfall auf der A81: Flucht von Stuttgart bis Ludwigsburg - BMW-Fahrer fährt gegen Leitplanke

Die Polizei wollte in Zuffenhausen einen 32-Jährigen kontrollieren. Der trat stattdessen aufs Gaspedal und flüchtete. Bei seiner Flucht verursachte der Mann mehrere Unfälle.
Ein 32-Jähriger ist am Montagabend bei seiner Flucht vor der Polizei auf der A81 bei Ludwigsburg gegen eine Leitplanke gefahren. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt nun nicht nur wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, sondern auch wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.