1 Die A81 bei Böblingen musste nach dem Unfall gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Auf der A81 bei Böblingen kollidieren zwei Fahrzeuge. Es gibt mehrere Verletzte. Die Autobahn muss in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Was bislang bekannt ist.











Auf der A81 bei Böblingen ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge mehrere Menschen verletzt wurden. Die Autobahn ist in diesem Bereich in Fahrtrichtung Stuttgart aktuell gesperrt (Stand 18.15 Uhr).