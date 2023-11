Bei einem schweren Unfall auf der A8 bei Neuhausen auf den Fildern wird eine Frau in einem Auto eingeklemmt. Die Rettungskräfte befreien sie, die Autobahn muss für mehr als eine Stunde in Fahrtrichtung München voll gesperrt werden.

Die Autobahn A8 musste am Mittwochmorgen nach einem schweren Unfall im Bereich der Anschlussstelle Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) in Fahrtrichtung München mehr als eine Stunde voll gesperrt werden. Eine Autofahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Wie die Polizei Meldung mitteilt, krachte kurz vor 7 Uhr offenbar zunächst ein Lastwagen in ein Auto, dann ein weiteres Auto in den Lkw. Dabei wurde die Fahrerin des Autos, das in den Lastwagen fuhr, in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite die Frau, Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Lesen Sie auch

Langer Stau ist die Folge des Unfalls

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Neuhausen ausgeleitet. Kurz nach 8 Uhr flog der Rettungshubschrauber los, wenige Minuten später konnte der linke Fahrstreifen der Autobahn wieder freigegeben werden.

Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu massiven Behinderungen, so staute sich der Verkehr laut Polizei um kurz nach 9 Uhr noch auf 18 Kilometern Länge.