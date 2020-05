Spektakuläre Rettungsaktion in Herrenberg Hündin stürzt am Schlossberg sechs Meter tief in Steinbruch

Wegen Radfahrern, die an ihr vorbeigerast waren, erschrak eine Hündin am Schlossberg in Herrenberg offenbar dermaßen, dass sie in einen Steinbruch fiel. Feuerwehr und Tierrettung waren im Einsatz.