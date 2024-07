Verpuffung an Schule in Jettingen: Schüler bei Chemieunfall schwer verletzt

Verpuffung an Schule in Jettingen

1 Ein Notarztwagen vor der Schule in Jettingen, ein Schüler wurde an einem nahen Feld in den Helikopter gebracht. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Bei einer Verpuffung im Chemieunterricht an einer Schule in Unterjettingen sind am Mittwochmorgen zwei Schüler verletzt worden, einer davon schwer. Der Zwölfjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.











Link kopiert



In einer Schule im Jettinger Teilort Unterjettingen zwischen Herrenberg und Nagold gelegen ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Unfall im Chemieunterricht gekommen. Bei einem Experiment, das im Rahmen des BNT-Unterrichts (Biologie, Naturphänomene, Technik, so nennt sich dieses Fach in Klasse 5 und 6) in einer Schule in Unterjettingen durchgeführt wurde, erlitten zwei elf- und zwölfjährige Schüler zum Teil schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilt, ist der Unfall im Freien vor dem Schulgebäude passiert: Eine Schulklasse, bestehend aus 23 Schülerinnen und Schülern, hatte sich gegen 9.25 Uhr im Außenbereich der Schule versammelt, um dort den Versuch durchzuführen.