Schwerer Stadtbahn-Unfall in Stuttgart: SSB-Vorstand äußert sich an der Unfallstelle – so geht es weiter

SSB-Vorstand äußert sich an der Unfallstelle – so geht es weiter

17 Am Freitagmorgen an der Unfallstelle in Stuttgart-Wangen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Am Freitagmorgen kommt es in Stuttgart-Wangen zu einem schweren Stadtbahnunfall, 15 Menschen sind verletzt, zwei von ihnen schwer. Vor Ort äußert sich ein SSB-Vorstand zu den technischen Details.











Der Aufprall am Freitagmorgen gegen 9.55 Uhr in der Inselstraße in Stuttgart-Wangen muss heftig gewesen sein. Eine Stadtbahn der Linie U4 soll auf eine stehende U9 aufgefahren sein, so die ersten Erkenntnisse von Polizei und Feuerwehr. Die Polizei spricht von 15 verletzten Personen, zwei von ihnen sollen schwer verletzt sein. Vor allem die beteiligte U4 ist im vorderen Bereich der Fahrkabine schwer deformiert. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Schwer verletzt wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Zehn weitere Personen ebenfalls, wie der Pressesprecher der Stuttgarter Feuerwehr erklärt.