1 Polizeieinsatz an der HEM-Tankstelle in Murr. Foto: KS-Images.de/Privat/Karsten Schmalz

Ein 16-Jähriger will in einer Tankstelle im Kreis Ludwigsburg Whiskey stehlen. Mehrere Personen stellen sich ihm in den Weg. Die Situation eskaliert, der Junge Mann sitzt nun in U-Haft.















Wilde Szenen haben sich am Sonntagabend in einer Tankstelle in Murr (Kreis Ludwigsburg) abgespielt. Wegen schweren räuberischen Diebstahls sitzt ein Teenager seitdem in Untersuchungshaft. Der 16-Jährige hatte gegen 19.45 Uhr die HEM-Tankstelle gemeinsam mit einem noch unbekannten Begleiter betreten. Eine Kundin beobachtete den Jugendlichen dabei, wie er sich eine Flasche Whiskey unter die Jacke schob.

Als er die Tankstelle verlassen wollte, hinderte sie ihn daran, was den 31-jährigen Kassierer auf den Plan rief. Zwischen dem Tatverdächtigen, der bereits polizeibekannt ist, und dem Angestellten entwickelte sich ein Gerangel. Der Jugendliche soll seinem Gegenüber hierbei eine weitere Flasche über den Kopf geschlagen haben. Ein Zeuge brachte den 16-Jährigen schließlich zu Boden. Mit Hilfe weiterer Personen hielt er ihn dort fest, bis die Polizei eintraf.