Schwerer Arbeitsunfall in Freiberg am Neckar

4 Der Unfall ereignete sich in Freiberg am Neckar. Foto: SDMG/SDMG / Hemmann

Ein 49-Jährige fährt mit einem Minibagger im Bereich eine Baugrube in Freiberg am Neckar, als das Fahrzeug plötzlich zur Seite kippt und sich überschlägt. Der Mann erleidet lebensgefährlich Verletzungen, Ersthelfer eilen sofort zur Hilfe.

Freiberg am Neckar - Ein 49 Jahre alter Mann ist am Montagvormittag bei einem Arbeitsunfall in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war mit einem Minibagger im Bereich einer Baugrube abgestürzt.

Wie die Polizei berichtet, arbeitete der 49-Jährige im Bereich der Baugrube in der Daimlerstraße in Beihingen und wollte dabei einen Minibagger verlegen. Dazu passierte der Mann mit dem Bagger eine schmale Durchfahrt zwischen der Baugrube und einer steil abfallenden Böschung. Plötzlich kippte der Minibagger zur Seite, überschlug sich einmal und klemmte den 49-Jährigen an einer Abschlussmauer ein. Dabei erlitt der Mann lebensbedrohliche Verletzungen.

Mehrere Zeugen eilten sofort zu Hilfe, hoben mit vereinten Kräften den Bagger leicht an und konnten den Verletzen unter dem Fahrzeug herausziehen. Dabei zogen sich die Ersthelfer teilweise selbst Verletzungen zu. Sie begannen mit einer Reanimation. Der Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort war, brachte den 49-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit zehn Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.