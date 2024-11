Schwerer Arbeitsunfall in Berglen: Zimmermann stürzt bei Regen von Dach

Schwerer Arbeitsunfall in Berglen

1 Der Verletzte wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Foto: KS-Images//Karsten Schmalz

Bei Arbeiten auf einem nassen Dach gerät ein junger Zimmermann am Dienstagmittag in Berglen ins Rutschen und stürzt in die Tiefe. Er wird mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.











Link kopiert



Ein 20-jähriger Zimmermann ist am Dienstagmittag gegen 14.15 Uhr in der Forchenstraße im Berglener Ortsteil Steinach mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Zuvor hatte sich der Handwerker bei einsetzendem Regen auf ein Hausdach begeben, um Arbeiten fertigzustellen. Plötzlich verlor er laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf den rutschigen Dachziegeln den Halt und stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.