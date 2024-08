Die ehemalige Skirennläuferin und dreifache Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch (39) hat am Dienstagmorgen ihre Trennung von ihrem Ehemann und Manager Marcus Höfl (50) bekannt gegeben. Die beiden waren 13 Jahre lang verheiratet.

Gemeinsames Statement

Auf Instagram veröffentlichten die beiden ein gemeinsames Statement. "Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen. Leider haben sich unsere Leben zu sehr in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dennoch werden wir sowohl beruflich als auch freundschaftlich verbunden bleiben." Weiter betonten sie: "Wir hatten wunderbare Zeiten miteinander und werden diese immer in guter gemeinsamer Erinnerung behalten." Zudem bat das Ex-Paar, von weiteren Nachfragen abzusehen. Die Trennungsnachricht garnierten sie mit vier Bildern aus ihrer gemeinsamen Zeit.

Lesen Sie auch

Von Unstimmigkeiten war in den vergangenen Monaten nichts zu spüren. Im Dezember hatte sie ihm noch via Instagram zu seinem runden Geburtstag gratuliert: "Happy happy happy Birthday, mein Schatz! 50 Jahre und immer noch ganz gut drauf." Dahinter setzte sie ein zwinkerndes Smiley und wünschte ihm "viel Gesundheit, Glück und weiterhin so viel Spaß, wie wir die letzten Tage hatten." Danach sah man sie noch bei Events zusammen, so etwa noch Anfang Juli bei der Lambertz Media Night in Aachen, wo sie strahlend Arm in Arm für die Fotografen posierten.

Bereits 2020 sprachen sie über eine Krise

Das Paar war seit 2010 zusammen, am 14. April 2011 folgte die Hochzeit. Er hat zwei Söhne aus einer früheren Beziehung. In einem Interview mit "Bunte" offenbarten sie 2020, dass sie mit einer Beziehungskrise zu kämpfen hatten. Maria Höfl-Riesch erklärte damals auch, dass sie sich nicht vorstellen könne, Kinder zu bekommen. "Manchmal hilft ein großer Knall in der Beziehung", sagte Marcus Höfl der Zeitschrift. "Entweder geht man danach getrennte Wege oder man setzt sich hin und redet endlich offen miteinander. Auch hilft es, wenn jeder mal in sich geht und bestimmte Dinge mit sich selbst klärt und ordnet. So haben wir es geschafft, unsere Ehe zu retten." Nun ist klar: Die Ehe ist trotz der Bemühungen gescheitert.