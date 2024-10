Schwere Anschuldigungen: Sieben weitere Klagen gegen Sean „Diddy“ Combs eingereicht

1 Sean „Diddy“ Combs sieht sich schweren Anschuldigungen gegenüber. (Archivbild) Foto: imago images/Everett Collection

Sean „Diddy“ Combs ist mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Eine Kanzlei vertritt Dutzende mutmaßliche Opfer - und hat nun weitere Klagen eingereicht. Combs’ Kinder stehen zu ihm.











Gegen den bereits wegen zahlreicher Sexualverbrechen angeklagten und in Untersuchungshaft sitzenden US-Rapper Sean „Diddy“ Combs (54) sind weitere Klagen eingegangen. Eine Anwaltskanzlei in Houston im US-Bundesstaat Texas, die vor rund zwei Wochen mitgeteilt hatte, 120 Menschen mit Vorwürfen gegen den Rapper zu vertreten, reichte sieben weitere Klagen ein, wie der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage bestätigt wurde. In der vergangenen Woche hatte die Kanzlei bereits sechs Klagen eingereicht.