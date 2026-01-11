Das Jahr 2026 beginnt für Riccardo Simonetti sehr traurig. Sein Vater Italo ist am Wochenende "sehr unerwartet" verstorben. Auf seinem Instagram-Account teilte der TV-Star dazu mehrere Bilder aus dem Familienalbum.
Kurz vor Weihnachten jubelte Riccardo Simonetti (32) noch in der ProSieben-Show "Schlag den Star", als er gegen Freundin und Moderatorin Sylvie Meis (47) siegte und 100.000 Euro gewann. Am Sonntag meldet sich der TV-Star nun mit einer traurigen Nachricht. Sein Vater Italo Simonetti (1956-2026) ist am Wochenende gestorben.