1 Der deutsche Gepard-Panzer wird an die Ukraine ausgeliefert. Foto: AFP/MICHAEL MANDT

Die neue Ukrainepolitik der Regierung wird von einer riesigen Bundestagsmehrheit getragen. Vier von fünf Abgeordneten haben am Donnerstag für einen Antrag gestimmt, der die Solidarität mit Kiew nicht nur in Worte kleidet, sondern mit Taten unterfüttert. Allen voran die Lieferung schwerer Waffen stellt eine neue Qualität der Unterstützung dar. Ein Mangel derselben lässt sich nicht mehr ausmachen, wenn in wenigen Wochen Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard in den Krieg eingreifen werden.