Wegen des Vorwurfs, Schauspielerin Ruby Rose 2010 sexuell belästigt zu haben, ermittelt die Polizei aktuell gegen Katy Perry. Nun stellt die australische Staatsanwaltschaft klar: Eine Verjährungsfrist greift in diesem Falle wohl nicht.
Die australische Polizei ermittelt aktuell gegen Katy Perry (41). Der Vorwurf: sexuelle Belästigung der Schauspielerin Ruby Rose (40) vor 15 Jahren in Melbourne. Entgegen anderslautender Medienberichte schützt die Sängerin dabei keine Verjährungsfrist. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Victoria gegenüber dem US-Promiportal "TMZ" nun unmissverständlich klargestellt: "In Victoria gibt es keine Verjährungsfrist für die Strafverfolgung von Straftaten, die als schwerwiegend gelten."