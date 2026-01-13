Schwere Vorwürfe gegen Serienstar: Wo ist Timothy Busfield? US-Marshals unterstützen die Polizei

Drei Tage nach Ausstellung eines Haftbefehls fehlt von Schauspieler Timothy Busfield weiter jede Spur. US-Marshals unterstützen nun die Polizei bei der Suche nach dem 68-Jährigen. Der Ehemann von Melissa Gilbert soll sich an minderjährigen Zwillingen vergangen haben.

Seit drei Tagen sucht die Polizei von Albuquerque, New Mexico, nach dem Schauspieler Timothy Busfield (68). Nun haben die US-Marshals die Fahndung übernommen. Der "West Wing"-Star soll sich an elfjährigen Zwillingen sexuell vergangen haben, wie "People" berichtet.

Auf Nachfrage des Magazins bestätigte ein Sprecher der Polizei, dass Busfield bislang weder lokalisiert noch festgenommen werden konnte. "Nicht, dass ich wüsste", antwortete er auf die Frage, ob der Schauspieler bereits in Gewahrsam sei. US-Marshals sind eine bundesweite Strafverfolgungsbehörde des US-Justizministeriums, im Gegensatz zu lokalen oder bundesstaatlichen Polizeibehörden.

Ermittlungen begannen im November 2024

Die Vorwürfe wiegen schwer: Laut dem Haftbefehl, der dem Magazin vorliegt, soll sich Busfield an minderjährigen Zwillingen vergangen haben. Einer der Jungen gab demnach an, dass die Übergriffe bereits begannen, als er sieben Jahre alt war. Die Ermittlungen starteten im November 2024, nachdem ein Arzt am University of New Mexico Hospital die Behörden alarmiert hatte.

Die Eltern der mutmaßlichen Opfer erklärten gegenüber der Polizei, dass ihre Söhne Kinderschauspieler seien. Sie hätten Busfield am Set der FOX-Serie "The Cleaning Lady" kennengelernt, wo der 68-Jährige als Regisseur tätig war. Die Serie lief von Januar 2022 bis Juni 2025.

"Die Kinder wurden gegroomed"

Auf Anraten eines Anwalts brachten die Eltern ihre Söhne ins Krankenhaus. Dort hätten Fachleute festgestellt, dass die Jungen "gegroomed" worden seien, heißt es im Haftbefehl. Der Fall erfüllte jedoch zunächst nicht die Kriterien der Behörden für eine Strafverfolgung. Mit Grooming wird das systematische Anbahnen sexuellen Missbrauchs von Kindern oder Jugendlichen bezeichnet, bei dem Täter gezielt Vertrauen aufbauen, um später Grenzen zu überschreiten und Gewalt auszuüben.

Im Oktober 2025 erstattete die Mutter schließlich Anzeige und informierte den Kinderschutzdienst. Sie gab an, beide Söhne hätten von sexuellem Missbrauch durch Busfield berichtet - im Zeitraum von November 2022 bis Frühjahr 2024. Da keine körperliche Gewalt vorgelegen habe, könne man nichts unternehmen, wurde ihr zunächst mitgeteilt.

Busfield weist Vorwürfe zurück

Bei seiner Befragung durch die Polizei bestritt Busfield die Anschuldigungen offenbar. Er erklärte laut Haftbefehl, die Eltern seien verärgert, weil ihre Söhne durch einen jüngeren Schauspieler ersetzt worden seien. Kurz darauf informierte ihn Warner Bros. über eine interne Untersuchung wegen einer Beschwerde.

Busfield ist seit 2013 mit Melissa Gilbert (61) verheiratet, die durch ihre Rolle in "Unsere kleine Farm" weltberühmt wurde. Wenige Wochen vor Ausstellung des Haftbefehls gegen ihren Mann hatte Gilbert in den sozialen Medien über sexuellen Missbrauch von Kindern gesprochen - allerdings ohne Bezug zu den aktuellen Vorwürfen.