Schwere Vorwürfe gegen Serienstar: Wo ist Timothy Busfield? US-Marshals unterstützen die Polizei

Drei Tage nach Ausstellung eines Haftbefehls fehlt von Schauspieler Timothy Busfield weiter jede Spur. US-Marshals unterstützen nun die Polizei bei der Suche nach dem 68-Jährigen. Der Ehemann von Melissa Gilbert soll sich an minderjährigen Zwillingen vergangen haben.
Seit drei Tagen sucht die Polizei von Albuquerque, New Mexico, nach dem Schauspieler Timothy Busfield (68). Nun haben die US-Marshals die Fahndung übernommen. Der "West Wing"-Star soll sich an elfjährigen Zwillingen sexuell vergangen haben, wie "People" berichtet.