Schwere Vorwürfe gegen Hollywood-Star: Will Smith wegen sexueller Belästigung verklagt

Der Violinist Brian King Joseph, bekannt aus "America's Got Talent", erhebt schwere Vorwürfe gegen Will Smith. Er sei während dessen Welttournee Opfer eines bedrohlichen Vorfalls geworden - und anschließend gefeuert worden, weil er ihn meldete. Nun fordert er Schadensersatz.
Ein Musiker, der einst an der Seite von Will Smith (57) auf der Bühne stand, zieht den Hollywood-Star nun vor Gericht. Brian King Joseph, Finalist der 13. Staffel von "America's Got Talent", hat am Dienstag Klage beim California Superior Court eingereicht. Der Vorwurf wiegt schwer: Es geht um sexuelle Belästigung, unrechtmäßige Kündigung und Vergeltungsmaßnahmen.