Schwere Vorwürfe: Disney-Star Matt Prokop wegen Kinderpornografie in Haft

Einst feierte er Erfolge in "High School Musical 3", nun sorgt Matt Prokop für erschütternde Schlagzeilen. Der 35-Jährige wurde in Texas festgenommen. Die Liste der Anklagepunkte ist lang und wiegt schwer.
Es sind schwerwiegende Vorwürfe gegen den ehemaligen Disney-Darsteller Matt Prokop (35): Wie US-Medien, darunter das "People"-Magazin und "TMZ" berichten, wurde der Schauspieler bereits am 24. Dezember in Victoria County im US-Bundesstaat Texas verhaftet und sitzt nun im dortigen Gefängnis des Sheriffs ein.