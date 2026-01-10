Schwere Vorwürfe: Disney-Star Matt Prokop wegen Kinderpornografie in Haft

Einst feierte er Erfolge in "High School Musical 3", nun sorgt Matt Prokop für erschütternde Schlagzeilen. Der 35-Jährige wurde in Texas festgenommen. Die Liste der Anklagepunkte ist lang und wiegt schwer.

Es sind schwerwiegende Vorwürfe gegen den ehemaligen Disney-Darsteller Matt Prokop (35): Wie US-Medien, darunter das "People"-Magazin und "TMZ" berichten, wurde der Schauspieler bereits am 24. Dezember in Victoria County im US-Bundesstaat Texas verhaftet und sitzt nun im dortigen Gefängnis des Sheriffs ein.

Massive Vorwürfe gegen ehemaligen Kinderstar Die Vorwürfe gegen den ehemaligen Teenie-Star, der seit 2013 nicht mehr als Schauspieler gearbeitet hat, sind massiv. Insgesamt sieht sich Prokop vier Ordnungswidrigkeiten und zwei Verbrechen gegenüber. Zu den schwerwiegendsten Anklagepunkten gehört der Besitz von Kinderpornografie, ein Verbrechen zweiten Grades, das im US-Recht drakonische Strafen nach sich ziehen kann. Ein weiterer schwerwiegender Tatbestand ist die schwere Körperverletzung eines Familienmitglieds mit einer Waffe.

Zudem wird ihm vorgeworfen, sich der Verhaftung entzogen und Widerstand bei der Durchsuchung geleistet zu haben. Prokop soll gegen bestehende Kautionsauflagen oder gerichtliche Verbote verstoßen haben.

Matt Prokop hat eine dunkle Vergangenheit

Es ist nicht das erste Mal, dass Prokop mit Gewaltvorwürfen in Verbindung gebracht wird. Seine Ex-Freundin, der "Modern Family"-Star Sarah Hyland (35), erhob bereits nach ihrer Trennung im Jahr 2014 schwere Anschuldigungen gegen ihn.

Hyland gab damals an, Prokop habe sie während ihrer fünfjährigen Beziehung physisch und verbal misshandelt. In Gerichtsunterlagen hieß es, er habe sie gewürgt und gegen ein Auto geschleudert. Erst durch das Eingreifen ihrer Serienkollegin Julie Bowen gelang es Hyland damals, die Beziehung zu beenden. Daraufhin soll Prokop gedroht haben, ihren Hund zu töten und ihr Haus niederzubrennen, was schließlich zu einer einstweiligen Verfügung führte.

Im Mai 2024 wurde Matt Prokop erneut wegen schwerer Körperverletzung an seiner Partnerin festgenommen. Er wurde kurz darauf gegen Kaution freigelassen. Wann Prokop erstmals vor Gericht erscheinen muss, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen in dem Fall, insbesondere bezüglich der gefundenen Kinderpornografie, dauern an.