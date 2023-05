12 In der Stadt Faenza kam es nach dem Starkregen zu Überschwemmungen. Foto: IMAGO/ZUMA Press/IMAGO/Tommaso Romanin

Nach Kroatien wird auch Italien von schweren Unwettern heimgesucht. Die Folge: Überschwemmungen in vielen Teilen des Landes – auch in Urlaubsregionen. Betroffen sind vor allem Regionen wie Emilia-Romagna und die Marken. Auch in Gebieten an der Adriaküste ist zu teils dramatischen Überschwemmungen gekommen. Zwei Menschen kamen dabei in Forlì und Cesena ums Leben, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am frühen Mittwochmorgen berichtete.