Schwere Unwetter in Italien: Tornado, Hagelkörner so groß wie Tennisbälle – und am Meer brennt es

Wer in den letzten Augusttagen in Norditalien Sonne tanken wollte, bekam stattdessen Sturm und Hagel. Es kam sogar zu einer Windhose. An der südlichen Adriaküste hingegen brannte es.
Heftige Unwetter haben große Teile Italiens getroffen. Besonders im Norden zeigte sich ein teils dramatisches Wetterbild: Der Himmel verdunkelte sich stellenweise fast schwarz, Sturmböen fegten über die Landschaft. In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, entwurzelte ein Tornado nach Angaben der Feuerwehr mehrere Bäume und deckte Hausdächer ab.