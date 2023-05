1 Hier feiert Sossio Romano mit seiner Tochter den Titel der Italiener bei der Fußball-EM 2021 – jetzt will er nach Rimini. Foto: Romano/

Die Bilder aus den Überschwemmungsgebieten in Mittelitalien findet er schlimm, aber ein 51-Jähriger aus der Region Stuttgart glaubt dennoch an den Urlaub in Rimini ab Ende nächster Woche.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Sossio Romano hat fest vor, nach Rimini zu fahren. Und zwar schon am nächsten Samstag. Der 51-jährige Ditzinger, der werktags bei Porsche Armaturen für die Modelle 911 und Boxster mit Leder versieht, will seinen Urlaub mit Ehefrau, Kind (12) und Schwiegereltern gleich zu Beginn der Pfingstferien wie geplant antreten. Und die Schäden durch die jüngsten Überschwemmungen in Mittelitalien? „Ich beobachte einige Webcams in Rimini und Cattolica“, sagt Romano, „da ist es zwar bewölkt, aber die Strände sehen gut aus.“ Es sind ja noch acht Tage bis zur Abreise am Samstagabend.