Rangendingen - Am Bahnübergang in Rangendingen (Zollernalbkreis) ist ein Renault von einem Güterzug erfasst und rund 90 Meter mitgeschleift worden. Der Fahrer des Wagens musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden, teilt die Polizei mit.

Der 62-jährige Fahrer fuhr gegen 9.45 Uhr mit einem Renault bei Rot über den unbeschrankten Bahnübergang in der Fabrikstraße, heißt es im Bericht. Der Wagen wurde von der Lok eines Güterzugs erfasst, der von Hechingen kommend in Richtung Haigerloch unterwegs war. Das Auto wurde etwa 90 Meter weit direkt vor der Lok mitgeschleift. Zwei Bahnbeschilderungen, ein Elektroschacht sowie ein Zaun wurden bei weiteren Zusammenstößen beschädigt.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, der Fahrer musste aus dem Renault befreit werden. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus geflogen. Laut jetzigem Stand der Polizei sind die Verletzungen nicht lebensgefährlich. Die beiden Lokführer im Alter von 20 und 21 Jahren erlitten einen Schock.

Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 10.000 Euro. Neben der Zugstrecke musste auch die Durchgangsstraße von Rangendingen, die Hechinger Straße, für mehrere Stunden voll gesperrt werden.