Schwere Unfälle im Rems-Murr-Kreis: Polizei hat Vermutungen zu den Unfallursachen

Innerhalb eines Tages haben gleich zwei schwere Unfälle – einer davon mit tödlichem Ausgang – die Einsatzkräfte im Rems-Murr-Kreis in Atem gehalten. Am Vormittag kam bei Sulzbach-Bartenbach eine 43 Jahre alte Frau von der Straße ab, der Wagen überschlug sich und die Fahrerin sowie ihr erst zwei Jahre altes Kind wurden schwer verletzt. In der Nacht kam bei Alfdorf ein Mensch ums Leben: Zwischen den Alfdorfer Teilorten Rienharz und Pfahlbronn kam ebenfalls ein Auto von der Straße ab. Ein 30 Jahre alter Beifahrer starb, der 25 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt.