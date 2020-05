Sexuelle Nötigung in S4 bei Marbach Polizei veröffentlicht Fotos des Tatverdächtigen

Ein Mann belästigt am vergangenen Mittwoch in der S4 nach einem Halt in Marbach eine junge Frau. Nun hat die Polizei Fotos der Überwachungskamera veröffentlicht, die den mutmaßlichen Täter zeigen.