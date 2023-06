3 Julian Großkopf hat seine Ambitionen in Ingolstadt zurückschrauben müssen. Foto: privat

Erst war die Enttäuschung bei Julian Großkopf grenzenlos. Monatelang hatte er auf die deutschen Triathlon-Mitteldistanz-Meisterschaften in Ingolstadt hingefiebert. Am Ende kam er nicht einmal ins Ziel. Nun, mit ein paar Tagen Abstand, ist er aber froh, dass ihn auf halber Strecke irgendjemand vom Rad gezogen hat. Der 22-jährige Oberriexinger (Kreis Ludwigsburg) Student hat in der bayrischen Autostadt sein sportliches Waterloo erlebt. Er war nicht der Einzige.