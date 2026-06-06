Ein für sie falsches Medikament hat bei Schauspielerin Mayim Bialik zu schweren Nebenwirkungen geführt. "Ein Albtraum", wie sie erzählt.
"The Big Bang Theory"-Star Mayim Bialik (50) hat ihre Erfahrungen mit einem GLP-1-Medikament als "Albtraum" bezeichnet. "Ich bin im Rampenlicht aufgewachsen, und mein Aussehen wurde wöchentlich unter die Lupe genommen, seit ich mit 14 Jahren in meiner eigenen NBC-Serie mitwirkte", schrieb die Schauspielerin, die als Teenagerin durch die Serie "Blossom" bekannt wurde, in einem Beitrag für "The Free Press".