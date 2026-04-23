Schwere Krankheit am Set: Erin Moriarty hatte bei The Boys-Dreh jeden Tag zu kämpfen

Während der Dreharbeiten zur finalen Staffel von "The Boys" litt Erin Moriarty an der Autoimmunerkrankung Morbus Basedow. Die Schauspielerin spricht jetzt offen über die schwere Zeit am Set und verrät, warum sie sich das Staffelfinale nicht anschauen wird.
Derzeit ist auf Amazons Streamingdienst Prime Video die finale Staffel der Superhelden-Satire "The Boys" zu sehen. Erin Moriarty (31), eine der Hauptdarstellerinnen der preisgekrönten Serie, enthüllt jetzt, wie sehr sie während der Produktion der letzten Episoden von "The Boys" zu kämpfen hatte. Grund war die Autoimmunerkrankung Morbus Basedow, auch bekannt als Graves-Krankheit, an der Moriarty leidet.