Schwere Kämpfe in Syrien: Aktivisten: Erstmals seit 2016 Luftangriffe auf Aleppo

Schwere Kämpfe in Syrien

1 Russische Jets fliegen erstmals seit 2016 Angriffe auf Aleppo, laut Aktivisten. Foto: AFP/OMAR HAJ KADOUR

Innerhalb weniger Stunden bringen Rebellen große Teile der syrischen Millionenstadt Aleppo unter ihre Kontrolle. Um sie stoppen, greift Russland ein - ein langjähriger Verbündeter Syriens.











Um den Vormarsch von Rebellen in Aleppo zu verhindern, haben russische Kampfflugzeuge Aktivisten zufolge in der Nacht zum ersten Mal seit 2016 wieder Ziele in der syrischen Millionenstadt angegriffen. Syriens Verbündeter Russland habe ein Viertel im Westen der Stadt angegriffen, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.