Schwere Gesundheitskrise: Cholera-Epidemie in Afrika: Es wird noch schlimmer werden

Eine immense Cholera-Epidemie in über 20 Ländern Afrikas trifft die schwächsten Menschen. Helfer leben gefährlich, Gelder für Entwicklungshilfe sind weggebrochen - und nun kommt die Regenzeit.
Nairobi/Kisangani/El Fascher - Die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC schlug in ihrem Briefing in dieser Woche Alarm: Cholerausbrüche auf dem Kontinent werden nicht nur aus immer mehr Ländern - derzeit 23 - gemeldet, sie werden auch tödlicher. Die Sterblichkeitsrate der bislang 205.000 in diesem Jahr verzeichneten Fälle liege bei 2,1 Prozent, so Ngashi Ngongo, oberster CDC-Krisenbeauftragter für die Reaktion auf Krankheitsausbrüche.