1 Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. (Symbolbild) Foto: picture alliance/Britta Peders

Am Montagmorgen versucht ein Unbekannter in Ludwigsburg, ein Feuer in einer Apotheke zu legen. Dazu wirft er einen mutmaßlich mit Brandbeschleuniger versehenen Gegenstand in das Gebäude.















Ludwigsburg - Die Polizei in Ludwigsburg ermittelt in einem Fall von schwerer Brandstiftung. Ein bisher Unbekannter war am Montag gegen 7.20 Uhr mit einer brennenden Fackel in Ludwigsburg-Eglosheim an der Geisinger Straße gesehen worden, wie die Polizei berichtet.

Dort lief er zum Hintereingang einer Apotheke und hebelte einen Lüftungsschacht auf. In diesen warf der Mann einen mutmaßlich mit Brandbeschleuniger versehenen Gegenstand hinein. Der kleine Brand im Inneren breitete sich aber zum Glück nicht aus. Als eine Zeugin den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser in Richtung Mundelsheimer Straße.

Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt, schlank und 1,80 Meter groß sein. Er hatte kurze, helle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er ein schmutziges weißes T-Shirt und Jeans. Zudem hatte er die ganze Zeit eine brennende Fackel bei sich.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort und evakuierte vorsichtshalber einige Wohnungen in der Nachbarschaft. Gegen 8 Uhr gab es Entwarnung und die Anwohner konnten wieder zurück. Niemand wurde verletzt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0800/1100225 zu melden.