Schwere Anschuldigungen aus Rumänien: Jean-Claude Van Damme in Sex-Skandal verwickelt?

Action-Star Jean-Claude Van Damme (64) sieht sich schwerwiegenden Vorwürfen ausgesetzt. Wie der US-Sender "CNN" über seinen Ableger "Antena 3" berichtet, wurde bei der rumänischen Direktion für organisierte Kriminalität und Terrorismus (DIICOT) eine Strafanzeige gegen den "Bloodsport"-Darsteller eingereicht.

Die Anschuldigung: Der belgische Schauspieler soll in Cannes wissentlich sexuelle Beziehungen zu fünf rumänischen Frauen gehabt haben, die ihm als "Geschenk" von einer kriminellen Gruppe übergeben wurden. Dem Bericht zufolge soll Van Damme vorab gewusst haben, dass die Frauen von einem Menschenhändlerring unter der Führung eines gewissen Morel Bolea kontrolliert wurden.

Frauen befanden sich "in einem Zustand der Verletzlichkeit"

Rechtsanwalt Adrian Cuculis, der eines der mutmaßlichen Opfer vertritt, sagte dem Sender, dass sich die Frauen "in einem Zustand der Verletzlichkeit befanden und der Verdacht bestand, dass sie im Sinne von Artikel 182 des Strafgesetzbuches ausgebeutet wurden". Eine der Zeuginnen des Vorfalls, der sich bei einer von Van Damme organisierten Veranstaltung in der südfranzösischen Stadt zugetragen haben soll, hat ihre Beobachtungen mit den Staatsanwälten geteilt, was zur Einleitung des Ermittlungsverfahrens führte.

"Mehrere Rumänen, die derzeit wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und Zuhälterei untersucht werden, sollen Jean-Claude Van Damme fünf rumänische Frauen - Fotomodels in Rumänien - angeboten haben, damit er sexuelle Beziehungen mit ihnen haben kann. Die Person, die diese Vorteile erhielt, kannte deren Zustand", erklärte Cuculis in einer übersetzten Stellungnahme.

Teil eines größeren Ermittlungsverfahrens

Laut Cuculis ist dieser Vorfall Teil eines umfassenderen Ermittlungsverfahrens zu Menschenhandel und Kinderhandel, das 2020 von der Staatsanwaltschaft in Rumänien eingeleitet wurde.

Für das weitere Verfahren muss nun der Oberste Kassationsgerichtshof in Frankreich, wo sich Cannes befindet, die strafrechtliche Verfolgung genehmigen. Anschließend werden die im Fall identifizierten Verdächtigen nach Rumänien vorgeladen, um Aussagen zu machen, berichtet "Antena 3".

Van Damme schaffte seinen Durchbruch 1988 mit "Bloodsport" und spielte anschließend in zahlreichen Action-Filmen wie "Kickboxer", "Double Impact" und "The Expendables 2" mit. Zuletzt war er als Synchronsprecher in "Minions: Auf der Suche nach dem Mini-Boss" (2022) und "The Gardener" (2025) zu hören.

Eine Stellungnahme von Van Dammes Vertretern oder der DIICOT lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht vor.