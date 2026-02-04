Eine E-Mail von Ghislaine Maxwell aus dem Jahr 2015 bestätigt: Das berüchtigte Foto von Andrew Mountbatten-Windsor mit Virginia Giuffre ist echt. Maxwell schrieb, sie habe die beiden in ihrem Londoner Haus einander vorgestellt. Damit gerät Andrews bizarres "Pizza Express"-Alibi endgültig ins Wanken.
Die neu veröffentlichten Epstein-Akten bringen Andrew Mountbatten-Windsor (65) erneut in massive Bedrängnis. Eine E-Mail von Ghislaine Maxwell (64) aus dem Jahr 2015, die in den mehr als drei Millionen vom US-Justizministerium freigegebenen Dokumenten enthalten ist, bestätigt offenbar die Echtheit des berüchtigten Fotos, das den früheren Prinzen mit seinem Arm um die damals 17-jährige Virginia Giuffre (1983-2025) zeigt.