Schwer verletzte Arbeiter: Trotz Stromschlag-Unfall wird auf der B-14-Baustelle wieder gearbeitet

Während die Staatsanwaltschaft durch ein Gutachten klären lässt, wie es zu dem Lichtbogen mit der Oberleitung kam, werden zwei schwer verletzte Bauarbeiter im Krankenhaus versorgt.
Nach dem schwerwiegenden Unfall auf der B-14-Baustelle beim Backnanger Murrtalviadukt versucht die Polizei die Frage zu klären, wer die Schuld für den Stromschlag durch einen Lichtbogen trägt. Die beiden in der Nähe des Krans stehenden Bauarbeiter gelten weiterhin als schwer verletzt. Sie waren am Mittwoch mit zwei Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen worden.