Schwer verletzte Arbeiter: Trotz Stromschlag-Unfall wird auf der B-14-Baustelle wieder gearbeitet

Während die Staatsanwaltschaft durch ein Gutachten klären lässt, wie es zu dem Lichtbogen mit der Oberleitung kam, werden zwei schwer verletzte Bauarbeiter im Krankenhaus versorgt.

Nach dem schwerwiegenden Unfall auf der B-14-Baustelle beim Backnanger Murrtalviadukt versucht die Polizei die Frage zu klären, wer die Schuld für den Stromschlag durch einen Lichtbogen trägt. Die beiden in der Nähe des Krans stehenden Bauarbeiter gelten weiterhin als schwer verletzt. Sie waren am Mittwoch mit zwei Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen worden.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Gutachten eines Sachverständigen angefordert, um die genaue Ursache des Unglücks zu finden. Ergebnisse dieser Unfallanalyse stehen bisher noch aus. Nach Mitteilung der Polizei sollten auf der Großbaustelle für den vierspurigen Ausbau des B-14-Abschnitts tonnenschwere Brückenteile aus Beton per Kran verladen werden. Offenbar geriet der Ausleger bei dem Manöver zu nahe an eine elektrische Oberleitung – zwischen der Stromleitung und dem Kranarm bildete sich ein Lichtbogen.

Obwohl sie den Kran nicht berührt hatten, erlitten zwei Bauarbeiter einen Stromschlag

Obwohl sie auf dem Boden standen und den Kran nicht berührt hatten, erlitten ein 55-jähriger und ein 58-jähriger Arbeiter auf der Baustelle einen Stromschlag. Neben Polizei und Rettungsdiensten rückte auch die Feuerwehr Backnang zum Unglücksort aus. Sie war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz, darunter eine Drehleiter mit Korb. Für sie dauerte der Einsatz ungefähr zwei Stunden.

Rettungshubschrauber brachten die beiden schwer verletzten Bauarbeiter ins Krankenhaus. Foto: Kevin Lermer / blaulichtzentrale.de

„Zuerst erreichte uns die Meldung, dass der Kran umgestürzt sei“, sagte Kommandant Marcel Schäfer am Mittwoch. Die erste Info habe sich aber zum Glück als unzutreffend herausgestellt. Der Feuerwehrchef geht davon aus, dass der Kran die Leitung nicht berührt hat. Doch auch ein Lichtbogen könne durch die hohen Temperaturen, Strahlung, die entstehende Schockwelle sowie geschmolzene Metallpartikel schon lebensgefährlich sein.

„Als wir eintrafen, war der Sicherheitsabstand zwischen Kran und Leitung wieder gegeben. Wir mussten daher nur den Rettungsdienst bei der Menschenrettung unterstützen“, sagt Schäfer. Bei dem Kran habe es sich um einen Mobilkran gehandelt. Der Kranführer blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei wurde die Baustelle bereits am Mittwoch um 17.15 Uhr wieder für die Arbeiten freigegeben.