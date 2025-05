Schwer verletzt bei Unfall in Aichtal: Auto überschlägt sich bei Burkhardtsmühle

Kuriose Kunstaktion im Kreis Esslingern In Ostfildern wird mit Menschen Schach gespielt

32 Personen schlüpfen am Sonntag in Ostfildern (Kreis Esslingen) in die Rollen von Schachfiguren. Wir waren dabei und haben uns die kuriose Kunstaktion anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Stadt angeschaut. Hier geht’s zum Video und den Bildern.