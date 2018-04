Schwemme in Stuttgart Wie eine Eckkneipe bei Google durch die Decke geht

Von Philipp Maisel 05. April 2018 - 17:38 Uhr

Eine Kneipen-Institution in Stuttgart-Bad Cannstatt: die Schwemme. Foto: Schmidt

Die Gaststätte Schwemme in Bad Cannstatt ist eine Institution für Kneipengänger, die es gern etwas rustikaler mögen. Im Internet sorgen die Besucher für beste Unterhaltung.

Stuttgart - Eckkneipen gehören einer aussterbenden Gattung an. Wer heute nicht fünfzig Gin-Sorten im Sortiment hat und schöne bunte Cocktails mixt, sondern Bier aus Flaschen nebst einem guten Klaren ausschenkt, der zieht kaum mehr Publikum an. Immer mehr dieser verlängerten Wohnzimmer für den jeweiligen Stadtteil-Kiez sind vom Aussterben bedroht oder längst geschlossen.

Mehr zum Thema

Besucher brauchen ein dickes Fell

Nicht so die Schwemme in Bad Cannstatt. Seit 40 Jahren ist diese doch arg rustikale Kneipe eine Institution. Es ist eigentlich immer geöffnet. Von sechs Uhr in der Früh bis drei Uhr nachts finden sich dort all jene zusammen, die es in puncto Interieur und Kulinarik nicht so genau nehmen. Betritt man die Spelunke, so muss man schon ein dickes Fell haben. Alles ist ein wenig heruntergekommen, die Schuhsohlen kleben fast am Boden fest, die vergilbten Gardinen sind quasi mit den ungeputzten Fenstern verwachsen. Und dennoch: Bei VfB-Heimspielen wird dennoch die Pinte regelrecht von Besuchermassen – Achtung, Wortspiel – überschwemmt. Schwemme-Gänger sind im wahrsten Wortsinne furchtlos und treu.

Auf Google überbieten sich Nutzer mit Bewertungen

Seit Längerem machen sich die Gäste zudem einen Spaß daraus, die Lokalität im Internet mit fünf Sternen bei Google zu bewerten und Rezensionen zu schreiben, die man sonst nur bei der Sternegastronomie findet. Beispiele gefällig? „Beste Qualität, gerade das Kobe kann ich empfehlen, Weinkarte ist auch so was von überragend! Nur empfehlenswert!“, schreibt etwa „TheStar“ und vergibt - natürlich - fünf Sterne. „I only tried the soup here, but that was great.“ Simon Wetter. Fünf Sterne.

Unser Kneipen-Check der Schwemme.

„Das neue 5-Gänge Fisch Menü mit Weinbegleitung ist sehr zu empfehlen!“, meint Matthias Vafai und postet gleich noch ein Bild des Hauptgangs dazu, den er ganz sicher nicht in der Kneipe kredenzt bekommen hat. „Überdurchschnittlich gute, rustikale Küche, für deutsche Verhältnisse très magnifique. Das Zanderfilet in Sauce bière wusste zu überzeugen, ebenso wie das mit Liebe gestaltete Ambiente. Das kompetente Personal riet mir zu einem Château la Tour de Bordeaux des Starwinzers Frédéric Le Clerc - unbedingt probieren“, führt der Nutzer „Francois Bièrretrans“ aus.

Hier finden Sie die Google-Bewertungen.

Kurzum: Die Spaßvögel überbieten sich geradezu dabei, völlig überzogene und natürlich nicht im Mindesten ernst gemeinte Bewertungen bei der Suchmaschine einzutragen. Das führt zu den kuriosesten Begebenheiten. So berichten Augenzeugen davon, dass es in der Schwemme regelmäßig zu Anrufen mit Reservierungsanfragen kommt. Die Betreiber waren leider nicht für ein Statement zu erreichen, haben sich aber offenbar längst daran gewöhnt. Lachend notiert man das Anliegen und gibt den anwesenden Gästen einen Kurzen aus. Auch online melden sich Menschen, die offenbar auf die fingierten Bewertungen reingefallen sind. „Unfreundlich. Angerufen wegen einer Reservierung, mir wurde gesagt, dass sie keine Ahnung hätte und hat aufgelegt. Unverschämt!“, beschwert sich etwa Elena Rupp.

Neueröffnung nach Renovierung

Die Kritiken ob des teils wirklich desaströsen Interieurs hat man sich in Bad Cannstatt durchaus zu Herzen genommen. Die letzten Wochen hatte die Schwemme vorübergehend geschlossen. Wegen umfangreichen Renovierungsarbeiten. „Einige längst überfällige Schönheitsreparaturen sind nötig“, erklärte man auf der Facebook-Seite. Am 30. März wurde wiedereröffnet. Um 6 Uhr morgens. Die ersten Bilder von Besuchern wurden auf der Facebook-Seite um 6.39 Uhr gepostet. Und beim Heimspiel des VfB gegen den HSV waren sie alle wieder da. Bis hinaus auf die Straße standen die treuen Gäste an. Auf die nächsten 40 Jahre. Prost!