Schweizer Taucher helfen mit: Bergung in 102 Metern Tiefe – Leiche aus Bodensee geholt

Für diesen Einsatz reisen sogar Kollegen der schweizerischen Polizei an. Sie gehen tauchen – und bergen aus einer enormen Tiefe einen Leichnam.
– Aus einer Tiefe von 102 Metern ist eine Leiche mehrere Wochen nach dem Fund aus dem nördlichen Bodensee geborgen worden. Es seien am späten Freitagvormittag zwei Polizeitaucher aus der Schweiz im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Kollegen aus dem Nachbarland verfügten über die passende Ausrüstung und die notwendige Ausbildung für diese Tiefe. Zuvor berichtete der „Südkurier“ über die Bergung.