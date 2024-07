Heftiger Regen: Erdrutsch und weiter Unwettergefahr in der Schweiz

Erdrutsch und weiter Unwettergefahr in der Schweiz

4 Vor dem Wochenende wurde einige Menschen aus Gefahrenzonen in Sicherheit gebracht. Foto: Elia Bianchi/KEYSTONE/TI-PRESS/dpa

Regen ohne Ende in Schweizer Regionen: Im Tessin ist ein Tal nach einem Erdrutsch von der Außenwelt abgeschnitten. Nicht alle Menschen wollen Gefahrenzonen verlassen.











Locarno/Chur - In den Schweizer Ferienkantonen Graubünden und Tessin hat es das dritte Wochenende in Folge heftig geregnet. Im Südtessin wurde die Zufahrtsstraße zum Tal Valle di Muggio durch einen Erdrutsch verschüttet, wie die Feuerwehr Mendrisio berichtete. Sie hat keine Informationen über Vermisste oder Verletzte. In dem Tal unweit der italienischen Grenze liegen neun kleine Dörfer.