Neuer Felssturz in den Alpen Gewaltige Geröll-Lawine in der Schweiz

Erst Galltür, dann Brienz, jetzt Bisisthal: Im Schweizer Kanton Schwyz sind mehrere Hunderttausend Kubikmeter Fels abgebrochen. Der erneute Felssturz in den Alpen kommt für Behörden und Experten nicht überraschend. Doch die Vorfälle häufen sich. Was sind die Gründe? Und was sagen Experten zu den möglichen Ursachen?