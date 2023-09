Warum ist der Gotthard-Tunnel so wichtig?

1 Der Gotthardpass (italienisch „Passo del San Gottardo“) war vom Mittelalter an bis zum Bau der Eisenbahn- und Autobahntunnel eine der wichtigen Nord-Süd-Verbindungen über die Alpen. Foto: Imago/Manuel Geisser

Da steckt der Wurm drin: Erst eine Entgleisung im Gotthard-Eisenbahntunnel, dann ein Riss in der Decke des gut 40 Jahre alten Straßentunnels. Nun wird auch der Bau der zweiten Tunnelröhre teilweise gestoppt. Wer von der Schweizer Alpennord- auf die Südseite will, wird auch künftig Geduld mitbringen müssen.











Nach einem Riss in der Decke des Gotthard-Straßentunnels in der Schweiz haben Behörden einige Bauarbeiten an der zweiten Röhre vorerst gestoppt, wie das Bundesamt für Straßen (Astra) mitteilte.