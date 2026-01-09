Schweiz: Trauerfeier nach Inferno von Crans-Montana

Minutenlang läuten in der Schweiz die Glocken für die Opfer der Feuerkatastrophe. Überlebende, Angehörige und Staatschefs gedenken der überwiegend jungen Toten und Verletzten.
Mit einer Trauerminute hat die offizielle Gedenkfeier für die 40 Toten des Infernos im Schweizer Skiort Crans-Montana begonnen. Die Veranstaltung im nahe gelegenen Martigny galt auch den knapp 120 Menschen, die bei dem Brand in einer Bar in der Silvesternacht großteils schwer verletzt wurden. In der ganzen Schweiz wurden fünf Minuten lang Kirchenglocken zum Gedenken an die überwiegend jungen Opfer geläutet.