Tödlicher Unfall bei Prozession an Fronleichnam

1 Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pius Koller/IMAGO/Pius Koller

Ein 65 Jahre alter Mann ist am Donnerstag bei einer Fronleichnamsprozession in der Schweiz ums Leben gekommen. Der Mann starb bei der Detonation eines Kanonenschusses.











Bei der Fronleichnamsprozession in der Schweiz gab es am Donnerstag einen tödlichen Unfall. Ein 65 Jahre alter Schweizer sei bei der Detonation eines Kanonenschusses ums Leben gekommen, berichtete die Polizei. Das Unglück mit einem traditionellen Mörser ereignete sich in Raron im Rhonetal östlich des Genfersees. Nähere Angaben zur Person wollte ein Polizeisprecher zunächst nicht machen. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.