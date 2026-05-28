Großeinsatz am Bahnhof Winterthur: Ein Mann soll mit Stichen vier Menschen verletzt haben. Was Augenzeugen berichten – und was die Polizei sagt.











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An einem Schweizer Bahnhof soll ein Mann vier Menschen durch Stiche verletzt haben. Das berichtet der „Tages-Anzeiger“ unter Berufung auf einen Zeugen, der dort wohnt. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Nachfrage einen Einsatz am Bahnhof von Winterthur. Kollegen machten sich vor Ort ein Bild, er könne keine Einzelheiten bestätigen, sagte ein Sprecher.