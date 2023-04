9 Augen auf beim Stadtspaziergang: Urban Art in Basel. Foto: Schweiz Tourismus

Bei einer Reise durch die Schweizer Kunst- und Designgeschichte lassen sich spannende Entdeckungen machen. Die Städte Basel und Zürich sind ohnehin einen Besuch wert. Doch ihre Museen für Kunst beziehungsweise Gestaltung machen sie zum noch lohnenswerteren Ziel eines Städtetrips.









Die Schweiz ist bekannt für ihre beeindruckende Kunst- und Designszene, die seit Jahrhunderten internationale Anerkennung genießt. Im Zentrum dieser kulturellen Blüte stehen das Kunstmuseum Basel und das Museum für Gestaltung Zürich. Beide Institutionen präsentieren wunderbare Sammlungen und Ausstellungen, die die Schweizer Kunst- und Designtradition auf kreative Weise darstellen.

Basel trifft Zürich - Ein Kunst- und Kulturerlebnis der Extraklasse

Eine Reise in die Schweiz lohnt sich nicht nur wegen der atemberaubenden Natur, sondern auch wegen der Fülle an kulturellen Sehenswürdigkeiten. Die Verbindung von Basel und Zürich, den beiden wichtigsten Städten der Schweiz im Bereich Kunst und Kultur, bietet ein Erlebnis der besonderen Art. Basel, die Kulturstadt am Rhein, hat eine lange Geschichte und ist auch für seine kuriose Historie wie den Hahn-Prozess von 1474 bekannt. Heute kann man in Basel den Basilisken als Träger des Stadtwappens entdecken.

Zürich hat eine lange Tradition in der Street Art, die bis heute gepflegt wird. Harald Nägeli war einer der ersten Street-Art-Künstler und hat mit seinen eleganten Figuren den öffentlichen Raum belebt. Heute kann man in Zürich noch immer Werke von ihm und anderen Künstlern wie Redl, Mickry 3, Not a Picasso oder One Truth entdecken, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt zieht.

Kunstmuseum Basel – Ein Paradies für Kunstliebhabende

Das Kunstmuseum Basel lädt an drei Standorten zu einer Reise durch die Kunstgeschichte vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart ein. Meisterwerke der Sammlung, hochkarätige Sonderausstellungen und Programme bieten dem Publikum vielschichtige Zugänge zur Kunst. Das Kunstmuseum Basel wurde 2013 von der Londoner Times zum fünftbesten Museum der Welt gewählt. Nun ist der unterirdisch mit dem Hauptbau verbundene Erweiterungstrakt der Basler Architekten Christ & Gantenbein eröffnet worden. Das verschafft der hochkarätigen Kunst rund ein Drittel mehr Ausstellungsfläche – in einem architektonisch bestechenden Rahmen.

Der Hauptbau am St. Alban-Graben wird mit Arbeiten aus der Zeit zwischen dem 15. Jahrhundert und 1960 bespielt. In den großzügigen Räumen des Neubaus finden künftig die Sonderausstellungen statt; außerdem sind hier Werke aus den Jahren zwischen 1960 und 1990 zu sehen. Alle drei Gebäude des Kunstmuseums Basel haben zusammen eine Ausstellungsfläche von rund 10.000 Quadratmetern.

Highlights:

Vom 25. März bis 30. Juli 2023 – Shirley Jaffe – Erste Schweizer Retrospektive über das Werk von Shirley Jaffe (1923–2016) mit dem Thema Form als Experiment. Die Ausstellung präsentiert 113 Kunstwerke von Jaffe vom abstrakten Expressionismus ihrer frühen Jahre bis hin zu imposanten geometrischen Gemälden ihres Spätwerks. Die Ausstellung wurde vom Kunstmuseum Basel gemeinsam mit dem Centre Pompidou in Paris und dem Musée Matisse in Nizza gestaltet.

Vom 25. März bis zum 13. August 2023 – Charmion von Wiegand - Charmion von Wiegand ist eine zu Unrecht in Vergessenheit geratene außergewöhnliche Künstlerin des 20. Jahrhunderts, die transkulturelle Offenheit und Diversität bereits früh gelebt und bildlich dargestellt hat. Sie veranschaulicht ihr künstlerisches Wirken und ihr ausgeprägtes Gespür für nicht-westliche Kulturen. Dies spiegelt die Ausstellung wider.

Museum für Gestaltung Zürich – Eine Hommage an das Schweizer Design

Das führende Schweizer Museum für Design und visuelle Kommunikation bespielt zwei Standorte (Ausstellungsstraße und Toni-Areal) sowie den Pavillon Le Corbusier. Seine international bedeutende Sammlung vereint über eine halbe Million Grafik- und Designobjekte. Das Museum für Gestaltung Zürich ist Teil der Zürcher Hochschule der Künste. Mit einer mehr als 500.000 Objekte zählenden Plakat-, Design-, Kunstgewerbe- und Grafiksammlung und seinen Wechselausstellungen ist das Museum für Gestaltung Zürich die wichtigste Institution für Design und visuelle Kommunikation in der Schweiz – und eine der führenden Adressen in Europa.

Das Museum für Gestaltung Zürich sammelt als einzige Schweizer Institution seit 1875 Designkultur. Zum Bestand zählen Meilensteine der ästhetischen und technischen Entwicklung ab dem Beginn der Industrialisierung.

Highlight: Vom 31. März bis 15. Oktober 2023, Repair Revoluiton! – Laufend gehen in unserem Alltag Dinge kaputt. Anstatt zu reparieren, wird oft unmittelbar ein Ersatz gekauft. Wachsende Müllberge, steigende CO2-Emissionen sowie die Ausbeutung von Ressourcen sind die Folgen. Die Ausstellung Repair Revolution! im Museum für Gestaltung Zürich präsentiert die Vision einer Reparaturgesellschaft und untersucht, welche Rolle das Design auf dem Weg dahin spielt.

Info: Weitere Informationen sowie eine Übersicht der zehn Art Museums of Switzerland finden sich auf der Homepage von MySwitzerland. Die neusten Infos aus der Schweiz gibt es immer über den monatlichen Newsletter und über die Social Media Profile wie Facebook, Instagram oder auch YouTube erhält man einen Einblick in die schönsten Regionen.